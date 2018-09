Bundesministerin Köstinger ruft zur Pflanzaktion auf

24.09.2018, 09:08 Uhr

Elisabeth Köstinger, selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen, ist mit Streuobstwiesen bestens vertraut und weiß, wie wichtig diese nachhaltige Aktion ist.Aus über 500 Sorten Äpfel, Birnen, Zwetschken, Kirschen und Kriecherl können auf der Online-Plattform www.gockl.at/pflanzaktion Hochstamm-Obstbäume ausgewählt und bis 30. September 2018 bestellt werden. Die Bäume stammen aus ausgewählten regionalen Baumschulen aus dem Wald- und Mostviertel. Die Abholung der Bäume erfolgt Ende Oktober am Ausgabeort seiner Wahl.

2.600 Bäume wurden im vergangenen Jahr im Aktionszeitraum in ganz Niederösterreich bestellt und in den Folgemonaten in der Region neu gepflanzt. Die Obstbaum-Pflanzaktion wird von den Leader Regionen Kamptal, Most- und Eisenstraße, Mostviertel Mitte und südl. Waldviertel-Nibelungengau durchgeführt.Die Leader-Region Kamptal hat in den letzten Jahren verschiedene Aktivitäten durchgeführt um den Streuobstbestand zu erhalten und zu pflegen: Bestandserhebung, Arbeitsgespräche mit Baumbesitzern und Verarbeitern, Informationsabende, Exkursion und Schnittkurse und seit drei Jahren auch die Obstbaum-Pflanzaktion.LAbg. Josef Edlinger, Obmann der Leader-Region Kamptal: „150 Baumbestellungen sind aus unserer Region bereits eingegangen. Damit sind wir noch nicht zufrieden. Im vergangenen Jahr wurden 220 Bäume in unserer Region ausgepflanzt, ein Ergebnis das wir auch heuer anstreben. Unser Aufruf an Sie: tragen Sie dazu bei, dass unsere Kulturlandschaft erhalten bleibt – pflanzen Sie Obstbäume und informieren Sie sich über die richtige Pflanzung und Pflege.“„Um unsere Streuobstbäume fachgerecht zu pflegen, organisieren wir Expertinnen und Experten, die Ihr Wissen an Interessierte weitergeben“, informiert Danja Mlinaritsch, Geschäftsführerin der Leader-Region Kamptal. „Johannes Käfer, bekannt aus Fernsehen und Radio, informiert am 2. Oktober über die richtige Pflanzung, Pflege und Sortenwahl..“Die Termine im Überblick:Obstbaumpflanzaktion „Pflanzen Sie Zukunft!“Bestellungen von 16. Juli bis 30. September 2018 auf www.gockl.at/pflanzaktion Bis 30. September können auf der Online-Plattform www.gockl.at/pflanzaktion hochwertige Hochstamm-Obstbäume mitsamt Verbissschutz, Pflock und Anbindeband kostengünstig bestellt werden. Abholung im Fernheizwerk Gföhl: Do. 25. Oktober 2018 von 13.30 – 16.00 UhrInfoabend „Pflanzung, Pflege, Sortenwahl“ mit Radio NÖ Gärtner Johannes KäferDienstag, 2. Oktober um 19.30 Uhr im Gasthof Schindler, 3522 Brunn/Wald 30, Gemeinde Lichtenau