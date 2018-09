Die Ortsdurchfahrt von Starrein neu gestaltet

10.09.2018, 17:05 Uhr

Bauarbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Starrein im Zuge der Landesstraßen L 1155 und der L1195 schreiten voran.

Die Ortsdurchfahrt von Starrein (Marktgemeinde Weitersfeld) im Zuge der Landesstraßen L 1155 und der L1195 wird derzeit verkehrssicherer ausgebaut und neu gestaltet.Landesrat Ludwig Schleritzko überzeugt sich am 26. Juli 2018 in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner über den Stand der Bauarbeiten für Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Starrein im Zuge der Landesstraße L 1155 und L 1195.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Die neu gestaltete Ortsdurchfahrt trägt wesentlich dazu bei, die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger von Starrein zu erhöhen!“Ausgangssituation:Aufgrund von diversen Einbautenverlegungen durch die Marktgemeinde Weitersfeld wurde die Sanierung der Landesstraßen erforderlich. Weiters waren für die Fußgänger keine Gehsteige vorhanden.Die Planung erfolgte durch den NÖ Straßendienst (Straßenbauabteilung 1, Hollabrunn und Straßenmeisterei Geras) in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Weitesfeld.Ausführung:Auf einer Gesamtlänge von rund 650 m (rund 575 m an der L 1155 und rund 75 m an der L 1195) wird der Fahrbahnbelag der Landesstraßen 3 cm abgefräst und ein neuer Straßenbelag wieder aufgebracht.Die Fahrbahnbreite wird entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von 5,50 m ausgeführt.Durch die Errichtung eines durchgehenden Gehsteiges mit entsprechender Breite nördlich der Landesstraße L 1155 sowie Herstellung von Auftrittsflächen im Bereich der Bushaltestellen wird vor allem für die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger die Verkehrssicherheit wesentlich verbessert.Die Abgrenzung der Fahrbahn zu den Nebenanlagen erfolgte durch Schräg- Hoch- und Tiefbordsteine.Auch auf die Grünraumgestaltung wird Wert gelegt und gibt der Ortschaft ein natürliches Erscheinungsbild.Die Arbeiten werden mit Genehmigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Ludwig Schleritzko von der Straßenmeisterei Geras und Baufirmen der Region durchgeführt.Mit der Fertigstellung ist Anfang September 2018 zu rechnen.Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund € 165.000, - wobei rund € 44.000,- auf das Land NÖ und rund € 121.000,- auf die Marktgemeinde Weitersfeld entfallen.