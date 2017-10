Die Partei in gelb gewinnt und holt 50% mehr Punkte als die Gegenpartei ...

15.10.2017, 07:19 Uhr

Union Raiba Horn 1 konnte in voller Besetzung mit Martin Sturc, Helmut Pokorny und Reinhard Pleßl gegen Langenlois antreten. Mit den ersten Siegen von Reinhard Pleßl und Martin Sturc war schnell eine 2:0 Führung hergestellt. Doch Langenlois gab nicht auf und konnte durch einen klaren 3:0 Sieg von Rauscher gegen Pokorny und dem Doppelerfolg (13,-10,10,12) den Ausgleich zum 2:2 herstellen. Nagl erkämpfte sich mit einem 3:1 Erfolg gegen Sturc erstmals die Führung von Langenlois. Das Spiel des Abends war die Partie Rauscher gegen Pleßl, welche die Zuseher begeisterte und für Spannung und Stimmung in der Halle sorgte. Das 3:0 von Pleßl täuscht hier ein wenige über den engen Spielverlauf hinweg, der Sieg geht aber voll und ganz in Ordnung. Pleßl spielte an diesem Abend extrem stark - der 3:3 Ausgleich war also gelungen. Mit dem nächsten Sieg von Pokorny gingen die Horner abermals mit 4:3 in Führung. Sturc hatte es am Schläger, nach einer 7:3 Führung im letzten Satz, dem Sieg sehr nahe zu kommen. Doch der Langenlois kämpfte nach einem Timeout noch verbissener und holte sich diesen entscheidenden letzten Satz mit 12:10 - Ausgleich 4:4.Pokorny mit seinen fast 60 Jahren spielte im letzten Aufeinendertreffen all seine Routine aus und gewann mit 3:1 gegen Nagl. Nun lag es an Pleßl auch noch den letzten Punkt zum Gesamtsieg zu holen. Diese Anspannung war dem Horner anzumerken und so wurden es wieder einmal fünf Sätze.Die letzten Punkte sollten aber an Pleßl gehen und so durfte er diesen entscheidenden Satz mit 11:6 für sich entscheiden. Endstand 6:4 für Horn und ein grandioses Match mit einer Spielzeit über 4 Stunden war zu Ende.

HORN6 - WAIT4 1:6

1. Klasse Nord (1220 RC-Punkte), 1. Durchgang, 3. Runde

HORN4 - HORN6 6:4

2. Klasse Nord (700 RC-Punkte), 1. Durchgang, 3. Runde

HORN7 - GRDI6 6:1



Unterliga Nord (1380 RC-Punkte), 1. Durchgang, 3. Runde

HORN2 - OTTE3 2:6

Neue Ergebnisse im XTTV Ergebnisdienst1. Klasse Nord (1220 RC-Punkte), 1. Durchgang, 2. RundeErnst Teng - Harald Reifschneider 1 : 3Erich Köpf - Andreas Gusenleitner 3 : 0Bernhard Tuller - Thomas Prager 0 : 3Bernhard Tuller/Erich Köpf - Harald Reifschneider/Thomas Prager 1 : 3Erich Köpf - Harald Reifschneider 1 : 3Ernst Teng - Thomas Prager 0 : 3Bernhard Tuller - Andreas Gusenleitner 0 : 3Filip Djukic Stankov - Ernst Teng 3 : 0Peter Blaim - Bernhard Tuller 3 : 0Niklas Spitaler - Erich Köpf 2 : 3Filip Djukic Stankov/Niklas Spitaler - Erich Köpf/Bernhard Tuller 1 : 3Peter Blaim - Ernst Teng 3 : 0Filip Djukic Stankov - Erich Köpf 1 : 3Niklas Spitaler - Bernhard Tuller 3 : 1Peter Blaim - Erich Köpf 2 : 3Niklas Spitaler - Ernst Teng 3 : 0Filip Djukic Stankov - Bernhard Tuller 3 : 0Marcel Grill - Peter Schönsgibl 0 : 3 (-8,-9,-9)Thomas Mayr - Paul Eßmeister 3 : 0 (2,6,2)Dieter Ettenhuber - Daniel Koller 3 : 0 (2,4,6)Thomas Mayr/Werner Ruppi - Paul Eßmeister/Daniel Koller 3 : 0 (4,3,2)Thomas Mayr - Peter Schönsgibl 3 : 0 (8,6,9)Marcel Grill - Daniel Koller 3 : 2 (13,-3,8,-8,10)Dieter Ettenhuber - Paul Eßmeister 3 : 0 (5,9,3)Devrim Tokat - Jürgen Geyer 1 : 3 (-8,8,-6,-8)Hamdija Duric - Ludwig Weidenauer 1 : 3 (11,-7,-10,-5)Thomas Bednar - Patrick Kitzler 3 : 2 (-6,9,-7,6,4)Devrim Tokat/Hamdija Duric - Patrick Kitzler/Ludwig Weidenauer 1 : 3 (-7,10,-9,-13)Hamdija Duric - Jürgen Geyer 1 : 3 (-9,7,-10,-4)Devrim Tokat - Patrick Kitzler 0 : 3 (-5,-9,-8)Thomas Bednar - Ludwig Weidenauer 3 : 1 (6,5,-9,9)Hamdija Duric - Patrick Kitzler 0 : 3 (-2,-10,-9)