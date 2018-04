Es wird ein krimineller Nachmittag!

29.04.2018, 23:21 Uhr

Der Freund von Bezirksinspektor Karlheinz Wimmer, hat einen Mann erstochen und die Leiche, im Kofferraum, mit nach Hause gebracht. Als Karlheinz die Leiche besichtigen will, ist sie verschwunden. Der Mörder ist bekannt, es beginnt die Suche nach der Leiche. Was sie stattdessen finden sind andere Leichen, Geldwäscher und Kinderschänder.Ein reicher Mann wird erstochen an seinem Schreibtisch aufgefunden. Das Telefon spielt dabei eine große Rolle. Bezirksinspektor Wimmer, auf Fortbildung, findet mit Leutnant Loimer heraus wie das Opfer ermordet wurde. War der Täter der Erbe? Eine missgünstige Verwandte? Oder?