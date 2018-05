EVN richtet „Info-Büro“ im alten Kraftwerk Rosenburg ein

02.05.2018, 17:35 Uhr

Am 2. Mai startet nun mit der „öffentlichen Auflage“ eine wichtige Phase im UVP-Verfahren - dem strengsten und umfangreichsten Genehmigungsverfahren für Projekte in Österreich. Sechs Wochen lang liegen alle eingereichten Projektunterlagen und Gutachten auf den Gemeindeämtern von Rosenburg, Altenburg und Gars/Kamp für alle Interessierten zur Einsicht auf.Parallel dazu richtet die EVN ein „Info-Büro“ im Kraftwerk Rosenburg ein: Von 8. Mai bis 6. Juni 2018 stehen jeden Dienstag von 17-20h und jeden Mittwoch von 9-11h Experten der EVN im „Alten Krafthaus“ für alle Fragen zum Projekt zur Verfügung.Die Einladung zum Info-Büro, wird per Postwurf an alle Haushalte in den Standortgemeinden verteilt.