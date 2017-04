Flugunfähiger Erpel mit eigenem Pool

29.04.2017, 14:47 Uhr

Es war vor zwei Jahren

, als eine kleine Wildente mit einem kaputten Flügel vor dem Haus auftauchte. Romana Schwab und Franz Tichatschek aus Eggenburg haben sie ins Haus genommen und aufgepäppelt. "Zwerg" wuchs in der Küche in der Kindergehschule auf, geschützt vor den Katzen und schloss schnell Freundschaft mit den Hunden. "Sie lief mir die ganze Zeit nach, ging beim Gassigehen mit den Hunden mit. Damit sie nicht so allein sein musste, wurde ein Erpel besorgt - aus Bad Pirawarth. Er hatte auch einen gebrochenen Flügel und kann ihr auch nicht davonfliegen", lächelt Romana Schwab. Zwerg sitzt nun gut versteckt im Garten und erwartet Nachwuchs, zehn Eier brütet sie aus. Der werdende Vater genießt inzwischen den ganzen Tag den Pool und kommt am Abend zu seiner Gefährtin.