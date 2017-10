FPÖ im Bezirk Horn: Hoher Zugewinn

15.10.2017, 20:53 Uhr

Worauf führen Sie das zurück, dass die FPÖ im Bezirk so zugelegt hat?Kofler: "Wir haben immer unsere Meinung vertreten, die Leute haben immer genau gewusst, wofür wir stehen, dass ist bei anderen Parteien momentan nicht so - ich glaube, aus diesem Grund haben wir so zugelegt. Weil wir fleißig und ehrlich waren. Das war die beste Nationalratswahl aller Zeiten für uns. Ich hoffe, dass wir den Schwung in die Landtagswahl mitnehmen."