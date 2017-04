„Gemeinsam für das Leben“  Genzüberschreitendes Vernetzungstreffen in Grametten am 22. April 2017

22.04.2017, 12:32 Uhr

Wir sind auch der Meinung, dass die Rechte der Öffentlichkeit sich an der Lösung dieser Frage zu beteiligen, nicht genügend gesichert werden.Eine große Gefahr bedeutet auch die Tatsache, dass technisch die Sicherstellung gegen das Durchdringen der Radioaktivität in die Biosphäre niemand garantieren kann und die unvorstellbaren Folgen einer radioaktiven Verstrahlung bagatellisiert werden. Wir sind gekommen, um die örtlichen Bürgermeister zu unterstützen, wir wissen, dass sie lange Zeit gegen diesen so riskanten Bau auftreten.Wir wollen mit den tschechischen Freunden auch unsere Erfahrungen aus dem nichtatomaren Weg der Stromproduktion teilen und wir wollen den Ortsgemeinden die Möglichkeiten und Vorteile vorstellen, die aus diesem nichtatomaren, sondern erneuerbaren Weg hervorgehen.Kontakt in Österreich: Waldviertler EnergieStammtisch www.energiestammtisch.at.ttTeamsprecherin Renate Brandner-Weiß , Email: energiestammtisch@wvnet.at