Günstig: Wer möchte eine wunderschöne Wohnung in Gars?

21.07.2017, 14:14 Uhr

Miete pro Monat inkl. Betriebskosten nur € 420.

Details zur Wohnung in Gars am KampDie Wohnung ist geräumig und hell und besteht aus Flur, Bad, WC Küche, 3 Zimmer und hat 72m².Sie ist im Winter warm (Fernwärme), im Sommer angenehm kühl. Die Wohnung verfügt über einen kleinen hofseitigen Balkon in ruhiger Lage.Die Einbauküche ist abzulösen. Ein Kaminanschluss ist vorhanden, die Nachbarn sind ausgesprochen nett und ruhig.Besonders angenehm ist der offenen Zugang zu den Wohnungen. Eigenes Kellerabteil vorhanden, gemeinsamer Fahrradabstellplatz und ein eigener Parkplatz direkt vor der Wohnung.Da es sich um eine sehr günstige Genossenschaftswohnung handelt, beträgt die Kaution ca. € 5.000. Die Miete beträgt pro Monat € 420 inkl. Betriebskosten.Das Foto zeigt die Lage – mittlere Etage – warm von oben und unten.Die Wohnung kann ab 1. August bezogen werden.Wer Interesse hat, bitte melden: 0676 84 966 555.