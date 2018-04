Hausmesse Fa. Spiegl Zissersdorf

22.04.2018, 16:53 Uhr

Auch heuer fand wieder die Hausmesse

bei der Fa. Spiegl Zissersdorf

statt.Premiere für den Husqvarna Rider mit Grasfangbox,Vorgestellt wurde auch der New Holland T4.Sund der Mitsubishi Eclipse Cross.Die Mitarbeiter haben sich kompetent, versiert und freundlich um alle Anfragen gekümmert.Zur Freude der vielen Besucher, spielte auch der Wettergott mit und bescherte ein ausnehmend schönes Wochenende.Groß und Klein hatte viel Spaß.Der Sieger des Gewinnspieles wird morgen ergänzt.Es musste geschätzt werden wie alt die Mitarbeiter sind, aber nicht in Jahren sondern in Tagen.Für Speis und Trank sorgte wie stets die Familie Spiegl.