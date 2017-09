Heuer nahm die LJ Langau erstmals am Projektmarathon der Landjugend NÖ teil

26.09.2017, 19:07 Uhr

"Am Freitag 01.09.2017 um 18 Uhr war es dann soweit, wir versammelten uns alle im Gemeindeamt und bekamen von unserem Projektbeauftragten Nobert Allram unsere Aufgabe überreicht: Eine Aussichtsplattform über den Bergwerksee zu errichten, eine kreative Informationstafel zu gestalten, einen ansprechenden Namen für den Aussichtsturm zu suchen und eine entsprechende Präsentation für die Bevölkerung zu organisieren", berichtet Reiß Patrick von der Landjugend Langau.

"Natürlich machten wir uns dann gleich an die Arbeit .... trotz wechselhaften Wetter konnten wir unsere Arbeiten rechtzeitig abschließen und so präsentierten wir unsere Aussichtsplattform "Über (d'Kipp) Blick " am Sonntag 03.09.2017 um 14 Uhr in der Freizeithalle der Langauer Bevölkerung", so Reiß .