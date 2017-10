Heute wurde am Hauptplatz in Horn ein Kätzchen gefunden!

19.10.2017, 14:48 Uhr

Heute, am 19.10.2017, wurde in Horn am Hauptplatz, diese kleine Samtpfote gefunden. Eine Frau die gerade zum Einkaufen wollte, fand den Zwerg unter ihrem Fahrzeug und brachte die Katze kurzerhand in ein Geschäftslokal. Dort überlegte man, was man mit dem Findelkind tut könne.Das Katzerl roch möglicherweise leicht nach Öl, so dass der Verdacht besteht, sie sei vielleicht irgendwo in das Fahrzeug "eingestiegen" und ein Stück mitgefahren.Sie wartet im Tierheim Krems auf ihren Besitzer.Informationen unter 0664/4020202.