Höchtl: Neuer REKORD- Derzeit bereits 1.110 Satzungen als politische Parteien hinterlegt

15.09.2018, 13:36 Uhr

Katholische Männerbewegung lud zu ihrer Herbstkonferenz: Vortrag von Josef Höchtl

HÖCHTL nannte bei Vortrag vor der Katholischen Männerbewegung einen neuen Rekord :Im September 2018 sind bereits 1.110 Satzungen als politische Parteien hinterlegt.85% der österreichischen Bevölkerung denkt, dass die DEMOKRATIE die BESTE FORM des REGIERENS seiDie Katholische Männerbewegung lud zu ihrer Herbstkonferenz im Stift Zwettl den langjährigen Bundespolitiker ,Abgeordneten und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Josef Höchtl um zum Thema „Von der OHNMACHT zur WIRKMACHT“ über die Mitgestaltungsmöglichkeiten der Gesellschaft in Österreich zu referieren.Dabei nannte Höchtl u.a.einen neuen Rekord : das Interesse an der Hinterlegung von Satzungen für mögliche POLITISCHE PARTEIEN ist in Österreich so stark, dass derzeit (September 2018) bereits1.110 Satzungen als politische Parteien im Innenministerium hinterlegt sind.Höchtl ging auch auf die Entwicklung der politischen Mitgestaltung ein und zitierte dabei auch den berühmt gewordenen Fragesatz von Kaiser Ferdinand anläßlich der Aufstände im Jahr 1848 :„DÜRFEN‘ s DENN DAS ?“ Seither ist nicht nur die parlamentarische Demokratie und das Wahlrecht geschaffen und sodann etliche Male ausgebaut worden, sondern auch das Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit etc. und hat durch die umfassende Verankerung der Menschenrechte eine fundierte Grundlage erhalten.Er ging aber auch auf die Tatsache ein, dass Demokratie und all die Rechte NIE 100% sicher sind .Derzeit würden zwar 85% der österreichischen Bevölkerung die DEMOKRATIE als die BESTE FORM des REGIERENS bezeichnen, aber -wie andere Beispiele in anderen Ländern zeigen- ist diese Errungenschaft jeweils neu zu verteidigen. Höchtl dazu: „DEMOKRATIE schützt man am BESTEN, in dem man sie LEBT.“ Und als praktische Umsetzung formulierte er es so: „NEHMEN wir unsere ANGELEGENHEITEN in unserer Gesellschaft in die EIGENE HAND“.