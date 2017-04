Horn als Betriebsstandort für innovatives Unternehmen

19.04.2017, 21:09 Uhr

Der Betrieb beschäftigt sich seit dem Jahr 1986 mit Lösungen für eine sichere und verfügbare Stromversorgung und bietet seinen Kunden sogenannte USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung). Diese Anlagen werden eingesetzt, um bei Störungen im Stromnetz die Versorgung kritischer elektrischer Lasten sicherzustellen. Im Falle eines Stromausfalles habe man durch diese Batterie-Anlagen die Chance, Daten zu sichern und zu speichern, so der für Horn zuständige Gesellschafter Georg Frühwirth.Das Unternehmen selbst ist nicht produzierend tätig. „Wir kaufen die Anlagen, veredeln sie und passen sie den jeweiligen Bedingungen der Abnehmer an“, erklärt Frühwirth. Auf regelmäßiges Servicieren der Anlagen wird besonderer Wert gelegt.In Horn hat die Firma KESS ihren Betrieb in der Gewerbestraße in einer ehemaligen Firmenhalle eröffnet. Das Unternehmen verlegt 13 Arbeitsplätze nach Horn, was natürlich auch Bgm. LAbg. Jürgen Maier sehr erfreut: „Jeder zusätzliche Arbeitsplatz in der Stadtgemeinde ist ein Gewinn.“ Und auch Frühwirth sieht zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft: „Wir haben eine Location gesucht, wo wir das Lager und die Büroräumlichkeiten zusammen an einem Platz haben. Hier können wir einfach effizienter arbeiten. Zudem stammen 90 Prozent unserer Mitarbeiter aus dem Waldviertel.“Die Stadtgemeinde greift dem Unternehmen bei der Ansiedlung mittels Betriebsansiedlungsprämie unter die Arme. In den ersten drei vollen Kalenderjahren, die KESS in Horn tätig ist, werden dieser jeweils 50 Prozent der Kommunalsteuer refundiert.

Foto: Bgm. LAbg. Jürgen Maier, Stadtamtsdirektor Dr. Matthias Pithan und die beiden KESS-Gesellschafter Georg Frühwirth und Jochen Mayerhofer blicken zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft am Betriebsstandort in Horn.