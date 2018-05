Horner Impulse für die Kreativakademie

06.05.2018, 19:52 Uhr

Beim „Zukunftstag“ wurden die Weichen für die zukünftige Kreativitäts- und Talenteförderung gestellt.

„Wir haben in den vergangenen 10 Jahren viel erreicht. Um auch in Zukunft fruchtbare Freiräume für schöpferisches Arbeiten zu gewährleisten, müssen wir uns für kommende Herausforderungen rüsten“, gab NÖ KREATIV-Geschäftsführer Rafael Ecker beim „Zukunftstag“ der NÖ Kreativakademie die Richtung vor. Im Rahmen des Zukunftstages diskutierten Schreibakademie Horn-Referent Rudolf Aubrunner und Fotoakademie Horn-Referent Johann Fenz mit Referierenden aus ganz Niederösterreich. Der österreichische Installationskünstler, Kreativberater und Eventmanager Werner Pfeffer erläuterte in seinem interaktiven Vortrag „Die beste Kreativitätsmethode der Welt“, was Kreativität überhaupt ist und wie man es schafft, aus gewohnten Mustern auszubrechen.Erkenntnisreiche Anstöße für die Weiterentwicklung der Kreativakademie bot darüber hinaus Michaela Hahn, Geschäftsführerin des Musikschulmanagements Niederösterreich.Die Diskussionen im Rahmen des Zukunftstages zeigten, dass über die Vermittlung künstlerischer Fertigkeiten hinaus Kinder und Jugendliche auch soziale Kompetenzen erlangen und Mut und Selbstbewusstsein entwickeln.