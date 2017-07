"I bin halt ganz allan, ..." Hans Krankl kommt nach Gars am Kamp

24.07.2017, 19:52 Uhr

Monti Beton-Krankl

Wiener Kultband in Gars

Österreichs erfolgreichster Fußballer, Rapidler und Austropoper und die Wiener Kultband gastieren am 12. August um 20.00 Uhr zum ersten Mal auf der Burg in Gars am Kamp. Mit einem "best of" aus den Erfolgsprogrammen Supernacht der 70er, 80er und One Hit Wonders eröffnet die Wiener Kultband den Abend. Im zweiten Teil der Show wird Austropop der ganz besonderen Art zum Besten gegeben. Karten erhalten Sie unter: burg-gars.at, Tel. 02985/33000 oder im Kartenbüro. Veranstaltungsort: Burg Gars.