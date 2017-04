Käfer sind im Anrollen!

23.04.2017, 12:24 Uhr

Eintreffen der Käfer ab 9:00 Uhr am Festgelände.



VW Käfer Börse

Um 13:00 Uhr Ausfahrt ins Lavendeldorf nach Unterdürnbach, Ankunft um ca. 13:30 Uhr.Im Anschluß nach der Ausfahrt: Prämierung der Käfer am Festgelände in Eggenburg. Mit einer kostenlosen Nennung beim ARBÖ Info Stand , Abgabe bis 11:00 Uhr, kann man an einer Wertung in 6 versch. Klassen durch eine Fachjury teilnehmen.Unsere Festwirte verwöhnen sie beim Frühschoppen/ Mittagstisch mit zünftiger Blasmusik und Grillspezialitäten, Bratwürstel, Bier vom Fass… Sie werden auch am Festplatz mit Kaffee und Mehlspeisen, Langosch, Pommes uvm. verwöhnt. Heurigenbetrieb mit Weinen aus der Region uvm.Andenken am ARBÖ Info-Stand : Käferwein, Jubiläumskleber, Nostalgieplaketten.Für unsere Kleinen stellt der ARBÖ Orts-Klub kostenlos seine Hüpfburg zu Verfügung.Neu- und Gebraucht-Teilemarkt, sowie alles rund um den Käfer, und VW Käfer Börse, am Marktplatz im Festgelände.Zeitgleich findet auch ein allgemeiner Flohmarkt mit Waren von A-Z am nahegelegenen Hauptplatz statt.Auf eine Teilnahme freut sich der ARBÖ Orts-Klub Eggenburg - Obmann Emmerich Grath mit seinem Team