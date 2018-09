Klein aber fein – Erntezeit bei Dirndln

08.09.2018, 21:04 Uhr

Expertentipp

Die nächste Ernte kommt bestimmt …

„Sorten wie ,Jolico‘ oder ,Schönbrunner Gourmetdirndl‘ tragen besonders große, mild-süß schmeckende Früchte. Die Dirndln sind reif, wenn sie beim Pflücken wie von selbst in die Hand fallen. Am einfachsten geht die Ernte, indem ein Tuch unter dem Strauch gespannt wird und die Früchte heruntergeschüttelt werden. Sie reifen nämlich erst nach und nach über einen Zeitraum von etwa fünf Wochen, mit dieser Methode kann dann alle drei Tage bequem geerntet werden“, weiß Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Aktion „Natur im Garten“.Sie können diesen robusten, sehr frostharten Großstrauch jetzt im Herbst an einem sonnigen Standort mit mäßig trockenem, kalkhaltigem Boden pflanzen. Die Kornelkirsche ist zwar selbstfruchtbar, zwei Exemplare im Abstand von etwa fünf Metern gepflanzt, bringen aber höhere Erträge. In gemischten Hecken sollte der Strauch nicht neben Gehölze mit dichten, kräftigen Wurzeln gepflanzt werden, da er ein eher konkurrenzschwaches Wurzelwerk ausbildet. Die Kornelkirsche ist zudem ein genügsames Gehölz: eine Düngung im Frühjahr und gelegentliches Auslichten im Frühjahr nach der Blüte sind ausreichend.Green FactWussten Sie, dass die Kornelkirsche pro Jahr nur etwa 20 cm wächst? Deshalb zählt ihr Holz neben dem der Eiben zu den härtesten Holzarten Europas. Es ist so schwer, dass es im Wasser untergeht.„Natur im Garten“ InfoblattDie Hitparade der Wildsträucher:www.naturimgarten.at/wildstraeucher