Klinikum Horn - Med Summer School

25.07.2017, 14:15 Uhr



MedSummerSchool



Vorbereitungskurs für Medizinstudenten

Die sogenannte „MedSummerSchool“ bot zwei Tage lang 26 Medizinstudenten die Möglichkeit einen ersten Einblick in die hochmoderne Medizin des Landesklinikums Horn zu bekommen. Bei zahlreichen Workshops wie Näh- und Knüpfkurs, Laparoskopie- und Endoskopietraining, Gipskurs und Reanimationskurs konnten die Studierenden ihr bereits erworbenes theoretisches Wissen in der Praxis trainieren und erweitern.Ebenso war es ein Ziel dieser Veranstaltung den jungen angehenden Medizinerinnen und Medizinern zu zeigen, dass in einem Klinikum im ländlichen Raum Spitzenmedizin geleistet wird. Auch die Schönheit und die Lebensqualität des Waldviertels sollte den jungen Menschen vermittelt werden.„Die NÖ Landeskliniken-Holding und die Klinikstandorte setzen sich mit verschiedenen Angeboten, wie der „MedSummerSchool“ an den Standorten Horn, Zwettl und Tulln, dem Vorbereitungskurs für Medizinstudenten in der NÖ Landeskliniken-Holding in St. Pölten oder der Zusammenarbeit mit der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften an den Klinikstandorten St. Pölten, Tulln und Krems mit viel Engagement für den Ärztenachwuchs ein. Die angehenden Medizinerinnen und Mediziner haben in den NÖ Landes- und Universitätskliniken die Möglichkeit, Spitzenmedizin auf höchstem Niveau von erfahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erlernen“, freut sich LH-Stv. Stephan Pernkopf.

Neben dem dichten Programm wurde aber auch der persönliche Aspekt nicht außer Acht gelassen. Beim Abendprogramm – welches heuer in den Horner Museen stattfand - konnten sich die angehenden Ärztinnen und Ärzte bei Kolleginnen und Kollegen des Landesklinikums Horn in gemütlicher Atmosphäre über die Arbeit als Mediziner informieren. Den Abschluss des Seminars bildete ein medizinisches Quiz mit diversen Preisen und einer Zertifikatsübergabe.Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Breitenseher (Ärztlicher Direktor): „Der engagierte Kontakt zur medizinischen Jugend gefällt nicht nur den Medizinstudentinnen und -studenten, sondern wird auch längerfristig beim Patienten positiv ankommen. Das Landesklinikum Horn hat sich damit für die medizinische Lehre mit Bestnoten durch die Studierenden bewährt.“