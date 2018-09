Landjugendprojekt in der Stadt Horn

22.09.2018, 08:54 Uhr

Wir erhielten professionelle und vor allem engagierte Hilfe bei der „Eroberung des Nebengrundstückes“.Die Tageseinrichtung Horn träumt seit der Eröffnung davon, das gegenüberliegende Grundstück zu nutzen, es in einen Therapiegarten zu verwandeln um das Hauptgrundstück zu erweitern, jedoch fehlte es bisher an Mitteln und vor allem an fleißigen Händen.

Die Landjugend unterstütze uns die 1300 m² „bewirtschaftbar“ zu machenIm Frühling findet dann der zweite Teil des Projektes statt, d.h. dann wird auf dem Nebengrundstück ein befestigter Weg angelegt und eine Pergola aufgestellt.Am Vormittag des 15.9.18 wurde auch ein Schild zur Beschriftung der Tageseinrichtung Horn gemeinsam mit Klienten erstellt, das dann an der Fassade der Einrichtung prangen wird.Das Müllhaus wurde verkleidet und zu einem Müll- und Gerätehaus umfunktioniert, Kompostkisten wurden gefertigt, das Nebengrundstück mit 1344 m² wurde erobert- d.h. umgeackert, Steine geklaubt, geebnet, mit Humus versehen, angesät, die Kompostkisten und die Beete platziert und dann gegossen, sowie ein Schild mit der Beschriftung der Tageseinrichtung Horn wurde erstellt und aufgehängt.Wir bedanken uns für den Einsatz, der mit viel Elan und Freude stattfand und beim Sponsor Alubau Dintl für die komplette Tür für das Gerätehaus.