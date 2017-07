Lenker saß mit PKW auf Baumstamm fest

23.07.2017, 20:09 Uhr

Am 22.07.2017 um 09:42 Uhr wurde die FF Eggenburg zu einer Fahrzeugbergung auf den Kalvarienberg in Eggenburg alarmiert. Ein Lenker saß mit seinem PKW auf einem kleinen Baumstamm fest und konnte weder vor noch zurück. Nach Erkundung durch den Einsatzleiter wurden die Gerätschaften zur PKW-Bergung ca. 500m in den Wald hineingetragen um das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreien zu können. Nach dem Aufheben mittels Hebekissen konnte der PKW unter Mithilfe durch Muskelkraft den Berg hochfahren. Text: FF Eggenburg, http://www.ffeggenburg.at