Maibaum um 4 Meter gekürzt: Vermutlich gleiche Täter

02.05.2018, 14:59 Uhr

Bis 1 Uhr saß man (Feuerwehr und Jugend) fröhlich in der Nähe des Maibaums beisammen und feierte ein wenig.Vermutlich gegen 3 Uhr kam ein Wagen mit fünf Jugendlichen, die den Baum in windeseile absägten.Es dürfte sich um die gleichen Burschen handeln, die kurz zuvor den Baum in Starrein zersägt haben.Der Maibaum in Sallapulka wurde wieder aufgestellt - nur ist er eben kürzer."Im Vorjahr wurde er auch schon abgesägt" sagt ein Ortsbewohner.