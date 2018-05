Mann (37) nach Online-Sex erpresst!

01.05.2018, 19:00 Uhr

Ein prickelndes erotisches Chat-Vergnügen wurde einem Mann aus dem Bezirk zum Verhängnis.

BEZIRK. Mit einer jungen attraktiven Frau hatte er via Chat Kontakt geschlossen - bald war er heiß auf mehr. Nachdem er nach einem erotischen Geplänkel blank gezogen hatte, schnappte die Falle zu. - Bereits 20 Minuten später wurde er erpresst.Sein „heißer“ Kontakt erwies sich als brandgefährlich.Schnell wurde ihm mitgeteilt, er hätte eine gewisse Summe zu zahlen - in Bitcoins, um eine Veröffentlichung seines Nacktvideos zu verhindern.Der Mann zahlte nicht, sondern ging zur Polizei. „Die meisten dieser hübschen Kontakte sind gar keine Damen - sondern Kriminelle. Das Einzige was weiblich ist, sind die Bilder“, sagt die Kriminalpolizei Horn. "Sextortion ist eine gängige und immer häufigere kriminelle Taktik, um zu Geld zu kommen - meist von organisierten Kriminellen, die sich eine gute Einkommensquelle schaffen", so die Kriminalpolizei.Die Cyber-Kriminalität ist im Bezirk stabil gleich hoch.Das ist nicht der einzige Fall im Bezirk, wo ein zu freier Umgang im Netz jemandem zum Verhängnis wurde.Z.B. ist eine 13-Jährige der Aufforderung eines 25-jährigen Bekannten nachgekommen und hat ihm Nacktbilder geschickt. Leider erwies er sich nicht als Gentleman und schickte die Fotos einem Freund weiter, ebenso Nackt-Fotos einer 14-Jährigen. Für das Weitersenden der Bilder der 13-Jährigen gab es eine Anzeige.