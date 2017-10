MediaMarkt Horn! Frühaufsteher aufgepasst: Eröffnungsangebote morgen ab 7.00 Uhr

18.10.2017, 11:28 Uhr

Große Neu-Eröffnung: Horn bekommt eigenen MediaMarkt

MediaMarkt Horn eröffnet am 19. Oktober um 7.00 Uhr neuEigene Themenwelten laden zum Entdecken der neuesten Technik für Haushalt, Computer, Gaming und E-Mobility einÜber spezielle Bestell-Terminals kann auf das gesamte Online-Sortiment von mediamarkt.at zugegriffen werden.Vösendorf, am 18. Oktober 2017 – MediaMarkt eröffnet neu in Horn. Der bereits 36. Markt bietet für Technik-Fans vor Ort nicht nur Neuheiten rund ums Kochen, Waschen & Co. in unmittelbarer Nähe an, sondern auch das gesamte Sortiment des Online Shops. Auf dieses kann nämlich gleich im Markt zugegriffen werden.



Digitalisierung im Kompaktmarkt

Haushalts-Highlights und mehr

Rundum sorglos: MediaMarkt Service

Frühaufsteher aufgepasst: Eröffnungsangebote ab 7.00 Uhr

„Wir optimieren unsere Standortkonzepte laufend, um unseren Kundinnen und Kunden stets das beste Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Letztes Jahr haben wir in Tulln den ersten Kompaktmarkt eröffnet – und das innovative Konzept aus durchdachter Verkaufsfläche und Rundum-Zugriff zu unserem Online Shop mittels eigener Terminals im Markt kommt sehr gut an. Wir freuen uns, in Horn nun auf Basis dieses Konzeptes ebenfalls sämtliche Angebote und Services anbieten zu können“, so Wolfgang Goger, Vertriebschef von MediaMarkt Österreich.Und Erwin Rathkolb, Geschäftsführer von MediaMarkt Horn, ergänzt: „Im Waldviertel gibt es ab 19. Oktober eine neue Nummer 1 in Sachen Technik. Kompakt und übersichtlich, mit dem größten Angebot an Markenprodukten und umfassenden Services: Das macht MediaMarkt Horn zur ersten Anlaufstelle und zum optimalen Partner und Berater rund um Elektro- und Elektronikgeräte!“Der bereits 36. MediaMarkt präsentiert sich im Waldviertel mit innovativem Design und bietet auf kompakter Fläche die bekannt große Auswahl an modernster Technik. Auf gut durchdachten 800 m² finden Kunden die neuesten Markengeräte für Haushalt, Küche, Entertainment und mehr: von den praktischsten Haushaltshelfern über die innovativsten TV-Geräte bis zu den Neuheiten aus Bereichen wie E-Health und E-Mobility. Für ein noch größeres Angebot stehen zusätzlich im Markt spezielle Online-Bestellterminals mit großen, einladenden Touch-Screens zur Verfügung. Hier können Kunden auf das umfassende Sortiment von mediamarkt.at zugreifen: Einfach online bestellen und wenig später bei MediaMarkt Horn abholen oder gleich nach Hause liefern lassen.MediaMarkt Horn bietet in eigenen Themenwelten umfassende Angebote aus allen Technik-Bereichen. Praktische Haushaltshelfer findet man zum Beispiel in der umfassenden Weißwaren-Abteilung, wo Marken wie Miele, Siemens und Gorenje erstklassige Modelle rund ums Waschen, Kochen & Co. vorstellen. Freunde des Patschenkinos freuen sich inzwischen über TV-Trends – von QLED bis Ultra HD – während in der Computer-Welt PCs, Laptops und Convertibles zum Testen einladen.Das Team von MediaMarkt Horn steht Kunden in allen Fragen rund um die neuesten Geräte-Trends und den größten Technik-Spaß zur Verfügung. Auch zu den umfassenden Service-Leistungen sind sie die richtigen Ansprechpartner: So gibt es bei MediaMarkt Horn zum Beispiel die praktische Sofortlieferung bis eine Stunde vor Geschäftsschluss noch am selben Tag – auch an Samstagen! Neben der Installation und Montage der neuen Geräte profitieren Kunden der Nummer 1 auch von der Altgeräteentsorgung sowie passenden Garantie- und Reparaturservices.Wer sich den neuesten Technik-Spaß zu Spitzenpreisen sichern will, der sollte am 19. Oktober schnell sein: MediaMarkt öffnet bereits um 7.00 Uhr seine Tore und feiert die Neu-Eröffnung in Horn mit unglaublichen Aktionen und Angeboten. Für alle Technik-Fans heißt es deshalb: früh starten und seine Lieblings- Angebote einkaufen. Denn bei MediaMarkt Horn kennt der Shopping-Spaß keine Grenzen!