Mittermaier-Straße asphaltiert

05.05.2018, 10:21 Uhr

Das lange Warten hat ein Ende: Die Siedlungsstraße „Juliane-Mittermaier-Straße“ im Westen der Stadt Horn wurde nun asphaltiert.

Eine ca. 200 Meter lange Asphaltdecke erhielt die Juliane-Mittermaier-Straße, die sich westlich der Stadt Horn in Richtung Frauenhofen befindet. „Nun ist auch die letzte Siedlungsstraße in Horn asphaltiert“, freut sich Bürgermeister LAbg. Jürgen Maier, da sich die Bewohner und Anrainer schon sehr lange eine Asphaltbahn gewünscht haben. Die Straße führt nun von der Frauenhofner Straße in Richtung Prager Straße, wobei sie etwa ab der Hälfte in die Gewerbestraße mündet. Um die Anrainer auch zukünftig vor Durchzugsverkehr und Lkw-Lärm zu schützen, wird beim Übergang in die Gewerbestraße ein Absperrpoller errichtet. „Es soll eine Siedlungsstraße bleiben“, erklärt Baustadtrat Manfred Daniel. Für die Asphaltierungsarbeiten wurde die Firma Held & Francke Bau GmbH beauftragt.

Foto:Der Bauausschuss der Stadtgemeinde Horn beim Lokalaugenschein in der J.-Mittermaier-Straße in Horn: StR Manfred Daniel, StR Josef Rieffer, GR DI Reinhard Litschauer, Gemeindemitarbeiter Ing. Johannes Kapitan und GR Robert Lochner.