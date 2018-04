Museumsbesuch – einmal anders

29.04.2018, 19:50 Uhr

Die 3c war ganz begeistert von dieser Art der Vermittlung, sie wollten gleich noch einmal ins Museum kommen! Melissa und Julia von der 2. FW meinten, dass sie endlich auch einmal erfahren konnten, wie es ist, in der Rolle der LehrerInnen zu stecken. „Das ist auch eine gute Vorbereitung auf unsere Abschlussprüfungen im nächsten Schuljahr, wo wir einerseits unsere Abschlussarbeiten präsentieren und andererseits die mündlichen Abschlussprüfungen bestehen sollen,“ waren sich die FachschülerInnen einig. Sie hoffen auch, dass sich die VolksschülerInnen, denen sie alles gezeigt haben, „erinnern werden“, so wie es Konfuzius gesagt haben soll, denn sie haben auch Computerspiele für die Kinder kreiert, die all diese Themen beinhalten.Mag. Agnes Wagner, die gerade den Lehrgang Kulturvermittlung beim Museumsmanagement NÖ absolviert, wird diese Erfahrungen in ihrer eigenen Abschlussarbeit beschreiben.