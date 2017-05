Neue Leitungen medizintechnisches Personla am LK Horn

12.05.2017, 10:07 Uhr

Die Gruppe des medizin-technischen Personals am Landesklinikum Horn umfasst mittlerweile 55 Mitarbeiter, welche in den verschiedensten Bereichen des Hauses tätig sind.Diese Berufsgruppen leisten in der Pathologie und in der Radiologie unterstützende Arbeit bei der medizinischen Diagnostik und umfassen die Bereiche Biomedizinische Analytiker, Laborgehilfen, Medizinisch-technische Fachkräfte sowie Radiologietechnologen.

Um diese Berufsgruppen auch organisatorisch und fachlich besser koordinieren zu können wurden zwei neue Führungskräfte bestellt.Andreas Weber ist 45 Jahre, verheiratet, Vater eines Sohnes und leitet seit kurzem die Berufsgruppe der Radiologietechnologen, welche 32 Personen umfasst.1995 – 1998 absolvierte er die Akademie für den radiologisch technischen Dienst im AKH in Wien und diplomierte im Oktober 1998. Noch im selben Jahr begann er im Krankenhaus Horn in der Nuklearmedizin, wechselte dann nach Wien ins AKH in die Abteilung Osteologie. Im März 2004 kehrte er ans Landesklinikum Horn zurück und ist seitdem im Institut für Radiologie tätig und seit 1. Mai 2017 leitender Radiologietechnologe.Margit Steininger, MSc, seit 1. August 2013 im Institut für Klinische Pathologie und Molekularpathologie tätig, absolvierte die Schule für den Medizinisch-Technischen Laboratoriumsdienst am AKH Wien und diplomierte im November 1985. Anschließend war sie an der Universität für Bodenkultur Wien und im Landesklinikum Melk tätig. Frau Steininger ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern und leitet ebenfalls seit 1. Mai 2017 die medizinisch-technische Berufsgruppe des Institutes für Pathologie, welche 25 Mitarbeiter umfasst.Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Breitenseher erklärt: „Mit Margit Steininger und Andreas Weber konnten wir zwei kompetente und erfahrene Mitarbeiter für unser Führungsteam gewinnen. Sie verfügen über hohe fachliche und soziale Kompetenz und sind für die neuen Aufgaben bestens gerüstet. Ich freue mich auf eine erfolgreiche und gute Zusammenarbeit und wünsche beiden alles Gute für ihre neue Aufgabe.“