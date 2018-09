Neue NÖ Mutter-Eltern-Beratungsstelle in Geras eröffnet

09.09.2018, 10:39 Uhr

Durchschnittlich werden 22.000 Beratungen in Niederösterreich durchgeführt

In 358 niederösterreichischen Gemeinden konnten sich bisher junge Eltern im Rahmen der Mutter-Eltern-Beratungsstellen wichtige Informationen zur Gesundheitsvorsorge für Kinder von der Geburt bis zur Schulzeit holen. Seit Mittwoch, kann dieses Angebot auch in der Stadtgemeinde Geras in Anspruch genommen werden.„Die NÖ Mutter-Eltern-Beratung ist seit 1925 ein bewährtes Modell, das zuletzt großen Zuspruch erfuhr. Allein 26 Beratungsstellen konnten in den letzten vier Jahren neu eröffnet werden“, freut sich NÖ Gesundheitslandesrätin Königsberger-Ludwig über die neue Anlaufstelle für junge Mütter und Väter.Der niederschwellige, kostenlose und wohnortnahe Zugang sei ein wesentlicher Punkt des Erfolgs. Zudem stünden hochqualifizierte Teams bestehend aus FachärztInnen für Kinderheilkunde oder speziell geschulten ÄrztInnen für Allgemeinmedizin sowie diplomierten Kinder-und Säuglingsschwestern zur Verfügung, die wichtige Tipps rund um die beste Entwicklung des Nachwuchses gäben. Außerdem seien in den Beratungsstellen verschiedene Projekte, wie „Apollonia 2020“, „Frühe Hilfen“ oder „Entspannung pur“ als Zusatzangebot sehr geschätzt, betonte Königsberger-Ludwig bei der Eröffnungsfeier.„Im Durchschnitt werden jährlich 22.000 Beratungen durchgeführt. In 398 Fällen wurden im Vorjahr Eltern aufgrund von medizinischen Problemen weiter zu einem Spezialisten geschickt, bei einigen konnten in sozialen Belangen Hilfestellungen gegeben werden“, so Königsberger-Ludwig.