Neue Tore für das Feuerwehrhaus Horn

19.04.2017, 21:09 Uhr

„Fast dreißig Jahre haben die Falttore nun ihren Zweck erfüllt, da sie aber leider nicht mehr dicht schließen, mussten wir diese Investition tätigen“, erklärt Kommandant Sascha Drlo. Die Demontage der alten Stahlfalttore und Montage der neuen Sektionaltore übernehmen die Mitglieder der FF Horn und zwei Mitarbeiter des Wirtschaftshofes Horn, die diese Arbeit innerhalb einer Woche erledigt haben. Im Ernstfall müssen die Tore schnell aufgehen, damit die Feuerwehr rasch zum Einsatz ausrücken kann. Mittels Fernbedienungen, die in den Fahrzeugen angebracht sind bzw. der Kommandant immer dabei hat, gehen die Tore hoch. „Es ist nun auch möglich, mehrere Tore mit einem Drücker zu öffnen, was bei größeren Einsätzen, mit mehreren Fahrzeugen, sehr hilfreich ist“, sagt Drlo. Die Stadtgemeinde Horn unterstützte dieses Angehen gerne: „Die Tore waren dringend notwendig, erhöhen die Sicherheit und sind ein wichtiger Fortschritt für die FF Horn“, so StR Manfred Daniel, Vorsitzender des Bauausschusses und Verantwortlicher für das Feuerwehrwesen in der Stadtgemeinde Horn. Mit einer Investitionssumme von 35.000 Euro stellt die Stadtgemeinde Horn einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung der Freiwilligen Feuerwehr Horn zur Verfügung. Bürgermeister LAbg. Jürgen Maier betont die freiwillige Mitarbeit der vielen Feuerwehrmitglieder, die sich in ihrer Freizeit an der Umsetzung des Projekts beteiligt haben: „Vielen Dank den fleißigen Helfern und Mitgliedern der Feuerwehr, die durch ihren Einsatz rasch die alten Tore durch die neuen, zeitgemäßen Sektionaltore ersetzt haben.“

Foto: StR Manfred Daniel, Kommandant Sascha Drlo, Bgm. LAbg. Jürgen Maier und StADir. Dr. Matthias Pithan beim Lokalaugenschein: Innerhalb einer Woche wurden sämtliche Tore durch elektrische Sektionaltore ersetzt.