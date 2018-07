Neue Vertriebsleiterin und neues Büro der ÖBV im Waldviertel

06.07.2018, 11:28 Uhr

Dabei informierte Sie die Anwesenden darüber, dass es seit Kurzem ein neues Regionalbüro der ÖBV für das Waldviertel in der Mozartstraße 3 in Zwettl gibt.Judith Schneider berichtete von ihrer Arbeit in der Versicherungsbranche und wurde im Gegenzug von den Anwesenden über die momentane Situation der Arbeitnehmer und deren VertreterInnen in der Region informiert.

Von links nach rechts:SPÖ Regionalmanager Josef Kromsian, ÖGB Assistentin Waldviertel-Süd Birgit Schrottmeyer, Vida Regionalvorsitzender KR Josef Wiesinger, ÖBV-Vertriebsleiterin Judith Schneider, KR Engelbert Artner, ÖGB Regionalsekretär Waldviertel-Süd Franz Steindl