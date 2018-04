28.04.2018, 12:17 Uhr

Die körperliche Fitness ist eine wichtige Grundlage unserer Gesundheit. Nordic Walking eignet sich besonders als effektives Herz-Kreislauf-Training.Tipps zur richtigen Technik und zum optimalen Aufwärmen gab beim kostenlosen Workshop der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) am 23. April 2018 in Horn Nordic Walking Trainerin Doris Scherz. Übungen zur Stabilisation und Kräftigung standen ebenso am Programm wie effektives Dehnen und Entspannen.