NÖTV Seniorenlandesmeisterschaften 2017

21.07.2017, 20:32 Uhr

Gekämpft wurde um Spiel, Satz und Sieg in Alterklassen von 35+ bis 65+, bei Damen und Herren. Die Garser Lokalmatadore haben sich offensichtlich perfekt auf diese Veranstaltung vorbereitet. Insgesamt 6 Stockerlplätze stehen zu Buche. Landesmeister in der Klasse „35+“ wurde Herbert Kiennast jun.; Wolfgang „Pele“ Reinbacher holte den Titel in der Klasse 55+.Folglich feiert der Garser Tennisklub zwei Landesmeister – herzliche Gratulation!!!

Die gesammelten Ergebnisse in der Übersicht:

Damen 45+Landesmeister in Ursula BrockVize-Landesmeister Alexandra Holzmann-Masin3. Platz Friederike FialaHerren 35+Landesmeister Herbert KiennastVize-Landesmeister Ludwig Kremser3. Platz Gerald HartlPeter HandlgruberHerren 45+Landesmeister Jürgen FlorianVize-Landesmeister Klaus Reheis3. Platz Gerhard WeixelbaumThomas KainzHerren 50+Landesmeister Robert AnderleVize-Landesmeister Bernd Sebor3. Platz Walter HofeckerErnst ReiningerHerren 55+Landesmeister Wolfgang ReinbacherVize-Landesmeister Günter Wick3. Platz Paul KirchbergerHerren 60+Landesmeister Alexander Haupt-BuchenrodeVize-Landesmeister Christian Hebenstreit3. Platz Herbert HainböckFranz Feichtinger