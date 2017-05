ÖSV-Athletinnen zum Training im la pura

10.05.2017, 10:43 Uhr



Fünf Tage im la pura

Fünf Tage verbringen die sechs ÖSV-Spitzenathletinnen aus den Disziplinen Skisprung, Biathlon und Snowboard mit ihrem Betreuerinnen-Team im la pura women’s health resort kamptal, um bei einem interdisziplinären Trainingskurs Kraft zu tanken und intensives Training zu absolvieren. „Das la pura bietet unseren Athletinnen die perfekten Voraussetzungen, um sich regenerieren und zugleich optimal auf die nächste Wettkampfsaison vorbereiten zu können. Hier sind die Sportlerinnen unter sich und können sich mental und physisch ganz auf sich selbst und ihr individuelles Training konzentrieren“, so die Konsulentin für Damensport im ÖSV Petra Kronberger, die die Gruppe nach Gars begleitet.

Ernährung, Therapie und Medizin

Im Fokus des Kurses stehen Kraft-, Koordinations- und Ausdauertraining – dafür nutzen die Athletinnen sowohl die Umgebung rund um das Gesundheitsresort als auch die professionell ausgestatteten Trainings- und Bewegungsräume des la pura. Auch die für Topathleten immens wichtige Regeneration kommt nicht zu kurz. Hierbei profitieren die Sportlerinnen insbesondere vom Knowhow des la pura in den Bereichen Ernährung, Therapie und Medizin.„Wir freuen uns sehr, das Team von ÖSV-Spitzenathletinnen bei uns zu Gast zu haben. Wohlfühlen, Kraft tanken und Zeit für sich selbst zu haben, ist oberstes Prinzip im la pura. Wir bieten Frauen – und damit auch Profi-Sportlerinnen - alles, was dafür wichtig ist“, so Bärbel Frey, Geschäftsführerin des la pura women’s health resort kamptal.ÖSV-Teilnehmerinnen des interdisziplinären Trainingskurses im la pura:Skisprung:Jacqueline SeifriedsbergerChiara HölzlSnowboard:Ina MeschikBiathlon:Fabienne HartwegerKatharina InnerhoferSimone Kupfner