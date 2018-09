Perfekter Startschuss zum neuen Ausbildungsprogramm "my partei"

11.09.2018, 17:26 Uhr

Bezirksgeschäftsführer Herbert Gschweidl: „Diese Ausbildungsschiene ist völlig neu und 32 Männer und 21 Frauen sind mit dabei, was einer sensationellen Quote von 60:40 Prozent entspricht. Das tatsächlich alle Bürgermeister neue und junge bzw. interessierte Vertreter aus allen zwanzig Gemeinden genannt haben, ist ebenfalls sehr gut. Wir werden sie ein Jahr lang durch diverse Seminare, Stammtische und Special-Events begleiten. So z.B. schon im September nach Wiener Neustadt, wo sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Red Bull-AirRace begrüßen wird.“Nach einer interessanten Führung von Leopold Hurtl, Obmann-Stellvertreter des SV Horn, durch die Volksbank-Arena, dankte Landtagsabgeordneter Bgm. Jürgen Maier allen Teilnehmern: „Ich freue mich, dass ihr bei `my partei´ dabei seid. Ihr werdet auf alle Fälle sehr viel für eure eigene Persönlichkeitsentwicklung lernen. Wenn ihr euch zusätzlich auch noch für die Entwicklung in eurer eigenen Gemeinde interessiert und dort in verschiedenen Bereichen engagiert, dann profitieren alle im Bezirk Horn davon.“