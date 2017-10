Polizei: Halloween-Verkleidungen ja, Clowns nein!

06.10.2017, 16:13 Uhr

Ein geschminkter Clown - mit aufgesetzten roten Nase - fällt nicht unter das Vermummungsverbot. Bei den Clowns kommt es aber auch darauf an, wie sie sich verhalten.

Schrecken verbreitet

Im Oktober 2016 zeigte sich in Horn beim Kreisverkehr in der Nähe von MC Donalds ein Clown. Ausgerüstet mit Baseballschläger stand er neben der Ortstafel.... Zwei Burschen zückten ihr Handy und schafften es ein Foto zu machen.Im ganzen Land waren plötzlich zur Halloween-Zeit Clowns aufgetaucht. Letztendlich war der Horner Horror-Clown in allen Tageszeitungen abgebildet.