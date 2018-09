Preis für blühendes Langau

23.09.2018, 18:13 Uhr

64 Gemeinden nahmen am 50. Wettbewerb von „Blühendes NÖ“ teil.

68 Tage lang tourte heuer wieder eine Fachjury quer durch Niederösterreich und bewertete, welche Gemeinden mit ihren Blumenbeeten einen ganz besonderen Blickfang für die Bevölkerung zu bieten haben. Dieses Jahr alles andere als eine leichte Aufgabe, denn Hitze und Trockenheit setzten auch den Blumen zu.„Unsere Gärtner in Niederösterreich erkennen, dass der Trend immer mehr in Richtung hitzebeständiger Pflanzen geht und haben bereits ein entsprechendes Sortiment im Angebot“, erklärt Johannes Käfer, Obmann der Gärtnervereinigung NÖ.Jung und Alt wissen gleichermaßen die Farbenpracht zu schätzen. Dabei hat sich bei der Gestaltung einiges getan. „Heutzutage lassen sich Gemeinden immer mehr einfallen, um Plätze oder Häuser so zu gestalten, dass man Lust zum Verweilen hat“, so Josef Pleil, der als vormaliger Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ die Initiative „Blühendes Niederösterreich“ begleitet hat.