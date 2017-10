Projektwoche in Wien war für die SchülerInnen der NMS Drosendorf wieder ein Bildungserlebnis

04.10.2017, 16:03 Uhr

Foto 1573Von links: Sarah Linsbauer, Noah Jaszy und Michelle Stollhof vor der Karlskirche und dem Programmpunkt „Barock“Zu Foto 1599Von links: Sophie Kaufmann, Douaa Abd Alsalam, Alexandra Wenisch und Jakob Schleinzer haben mit ihrer Klasse die 343 Stufen des Stefansturms bewältigt und somit auch die Aussicht von oben genossenZu Foto 1591Von links: Christian Meikl, Michelle Stollhof, Sophie Kaufmann, Sarah Linsbauer, Viktoria Dietrich und Lisa Linsbauer am Flughafen SchwechatZu Foto 1681Von links: Lisa Linsbauer, Lisa Weber, Douaa Abd Alsalam, Alexandra Wenisch und Tanja Resl in Schönbrunn.Zu Foto 1674Von links: Christian Meikl, Sarah Linsbauer, Daniel Cerny, Alexandra Wenisch, Lisa Weber, Jakob Schleinzer, Noah Jaszy, Michelle Stollhof, Sophie Kaufmann, Tanja Resl, Lisa Linsbauer, Viktoria Dietrich, Tanja Hauer, Douaa Abd Alsalam mit Klassenvorständin Ulrike Trsek vor Schloss Schönbrunn.Zu Foto 1609Von links: Tanja Resl, Lisa Linsbauer, Michelle Stollhof und Sarah Linsbauer haben sich für den Musicalabend gestyltZu Foto 1605Von links: Christian Meikl, Noah Jaszy, Jakob Schleinzer und Daniel Cerny haben sich für den Musicalabend gestyltZu Foto 1616Von links: Douaa Abd Alsalam, Tanja Hauer, Michelle Stollhof, , Tanja Resl, Lisa Weber, Alexandra Wenisch, Daniel Cerny, Sarah Linsbauer, Sophie Kaufmann, Lisa Linsbauer, Noah Jaszy, Viktoria Dietrich, Christian Meikl und Jakob Schleinzer mit Klassenvorständin Ulrike Trsek am Musicalabend (Gypsy) vor der Volksoper.Zu Foto 5511Von links: Douaa Abd Alsalam, Tanja Hauer, Alexandra Wenisch, Jakob Schleinzer, Daniel Cerny, Michelle Stollhof, Noah Jaszy, Christian Meikl, Lisa Weber, Sophie Kaufmann, Sarah Linsbauer, Tanja Resl und Viktoria Dietrich in der UNO-CityZu Foto 5128 und 5213:Von links: Lisa Linsbauer, Lisa Weber, Tanja Resl und Alexandra Wenisch Dietrich freuten sich über das schöne Wetter während der Projektwoche in Wien und machten im Volksgarten einen Luftsprung.