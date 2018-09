Secret: Besuch mit 4000 €

11.09.2018, 18:01 Uhr

Überraschungsbesuch: Helmut Schindelegger kam, sah und siegte - er brachte in eine schlimme Situation Lichtblick.

WALDVIERTEL. Der Artikel über das Schicksal von Merle Kulenkampff, die mit ihren Tieren ums Überleben kämpft, kam bei manchen Menschen schlecht an. Merle wurde in sozialen Medien z.T. beleidigt. Die Menschen erzählten Lügen über sie - Merle ging es gar nicht gut damit. Gott sei Dank waren das nur ganz wenige Kommentare, die Großzahl der Kommentare war sehr positiv.Helmut Schindelegger erfuhr durch den Artikel der Bezirksblätter Horn vom Schicksal Merle Kulenkampffs und deren Kampf um den Gnadenhof.Er bat seine Frau, sich ein Bild zu machen und schickte sie zum Amselhof. Sabine Schindelegger war von Merle und ihrem Engagement begeistert. Natürlich muss einiges erneuert werden - im Stall regnet es rein. Spontan entschloss sich ihr Mann 4.000 € zu spenden."Pass auf, wir machen es kurz, in einer Stunde hast du das Geld am Konto", so überbrachte er die Botschaft der völlig überraschten Merle. Die sagte nur gerührt: "Jetzt hab ich gleich Tränen in den Augen." "Das ist das reale Leben, hier ist es sinnvoll zu helfen", meinte er nur. Der Hof und die Menschen sind top.Schindelegger rief vor 18 Jahren die Kinderrallye in Fuglau ins Leben.Was als ganz kleines privates Vorhaben begann, wandelte sich zu einem langfristigen Projekt, das Kindern (egal ob mit oder ohne Behinderung) Freude und Glück bringt.Das ganze Jahr sammelt er Spendengelder für Hilfsorganisationen und spendet jährlich fast 40.000 €. Heuer besuchten 2000 Gäste die Rallye.