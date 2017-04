STIERFEST 2017-"Stiergeborene waren und sind sehr aktive Mitgestalter in der Gesellschaft"

29.04.2017, 13:23 Uhr

„Wer mit einem Stiergeborenen in Verbindung steht, ist einer , der einen gesellschaftlichen MITGESTALTER als PARTNER hat“„STIERE genießen es zu feiern“ brachte der Gründer des STIERBUNDS +Präsident der VÖLKERVERSTÄNDIGUNG Prof. Josef HÖCHTL (er wird am 13.5. 70 Jahre) die Stimmung beim STIERFEST 2017 im STIER(Schnitzel)RESTAURANT FIGLMÜLLER (Eigentümer Hans -16.5.) die Stimmung aus den Punkt.Mit der Stierastrologin Eva VASKOVICH-FIDELSBERGER (9.5.)war Höchtl sich einig „Die VENUS sorgt dafür, dass sich bei den Stieren, die als REALISTEN bekannt sind, ein ausgeprägter Hang zu sinnlichen und lustvollen GENÜSSEN gesellt.Damit haben sie auch dem MOTTO entsprochen, wonach jede Verbindung mit einem STIERGEBORENEN ein PAKT ist, der mit einem GESTALTER in der Gesellschaft verbunden ist“. Höchtl machte in einer MACHT-Analyse klar, dass STIERGEBORENE in der Geschichte immer wieder MACHT angestrebt haben und auch erlangt haben – Kaiserin Maria Theresia, Metternich, Königin Elisabeth, Katharina die Große (Russland),Papst Johannes Paul II., usw.So trafen sich und feierten mit Stierbundgründer Höchtl und Astrologin VASKOVICH-FIDELSBERGER u.a. die langjährige Bildungsministerin Elisabeth GEHRER(11.5.)-sie wird 75 Jahre, eh. Generaldirektor der Nationalbank Adolf WALA(18.5.)- er wird 80 Jahre, der Präsident der Südmährer Dr. Manfred FREY(4.5.), der Chef der Baumarktfirma SOCHOR-OBI Werner HUTSCHINSKI(26.4.), Generaldirektor Christian SEDLNITZKY(7.5.), Burgschauspieler Bruno THOST(23.4.), Barbara FELDMANN(28.4.), PAN-Wirtschaftsmann Walter GERBAUTZ(16.5.), Wirtschaftsvertreterin wie Aleksandra IZDEBSKA(9.5.) und viele andere Stiergeborene, wie der Bürgermeister aus TULLN-Mag. Eisenschenk etc..