Stierfest bei Gastronom Figlmüller

04.05.2018, 17:48 Uhr

Stiere meistern jede Herausforderung!

WIEN. "Wir feiern unseren 40. Geburtstag", begrüßte Stierfestgründer Prof. Dr. Josef Höchtl (13.5.) Donnerstagabend die Runde der geladenen Gäste im Stierrestaurant FIGLMÜLLER im 1. Wiener Bezirk.Bereits zum 40. Mal trafen sich die im Sternzeichen Stier geborenen erfolgreichen Freunde (man wird in der Gruppe zum Freund), um miteinander zu feiern - beim besten Wirten Wiens - mit (wie könnte es anders sein bei Stieren) traumhaftem Essen in dem herrlichen Lokal. Auch Chef Hans Figlmüller ist im Sternzeichen Stier geboren.

Figlmüller repräsentiert die unvergleichliche Wiener Lebensart: eine Gaststube, in der es sich gut plaudern und feiern lässt, eine feine Speisekarte und ausgesuchte Hauerweine. Und natürlich die originelle Interpretation des Schnitzels.Unter den Gästen: Medienmann Hans Mahr, Film-Produzent Michael WOLKENSTEIN (16.5.) , eh. Bildungsministerin Elisabeth GEHRER, Jazz Gitty, Society-Lady Christa DUKOR-MAYRHOFER, Ex-Frau von Billa-Milliardär Karl Wlaschek (28.4.), Lilly POPOV, PaN-Stier Senator Walter GERBAUTZ,  eh. L 'Oreal-Chef Hans BIFFL, Kunstvertreter wie Burgschauspieler Bruno THOST (23.4.), Barbara FELDMANN (28.4.), eh. NRAbg, Astrologin Mag. Eva VASKOVICH-FIDELSBERGER (9.5.), Günther Bitschnau, Leiter Finanzen bei RADATZ, u.v.m.Stiergeborenen wird für 2018 eine ausgezeichnete Zukunft vorhergesagt.Was wird mit den Stier-Geborenen gedanklich verbunden?Der Stier ist der Realist unter den Sternzeichen.Er ist bodenständig und verlässlich.Er arbeitet mit Ausdauer und Erfolg an seiner Karriere.Stiere sind äußerst besitzergreifend.An einer einmal gefassten Meinung hält er stur und dickköpfig fest.Im Umgang mit Geld ist er ein Ass.Astrologin Mag. Eva VASKOVICH-FIDELSBERGER, selbst ein Stier, muss es ja wissen: "Ein Stier bewältigt alles, der fällt nicht um. Ich kenne keinen Stier, der untergegangen ist."Und Jazz Gitty, am 13. Mai geboren, brachte ein Ständchen.