Tag der Musikschulen: Volle Häuser und viel Musik

11.05.2017, 13:50 Uhr

Bereits zum siebenten Mal öffneten die 128 Musikschulen des Landes am Freitag, 5. Mai 2017 ihre Türen. Mit einem bunten Programm aus Mitmach-Konzerten, Vorführungen, Instrumenteschnuppern und Probestunden luden LehrerInnen und SchülerInnen die Bevölkerung in den Gemeinden zum Kennenlernen, Ausprobieren und Zuhören ein. 124 Veranstaltungen an 114 gut besuchten Standorten gaben einen Einblick in die Vielfalt und das kreative Schaffen der Musikschulen in den niederösterreichischen Gemeinden. Sieben Musikschulen feierten am Tag der Musikschulen zudem mit einem Festprogramm ihr Jubiläum; vier Musikschulen präsentierten sich und ihre Leistungen in großen Gemeinschaftskonzerten. Besonders PflichtschülerInnen und Familien kamen zahlreich vorbei, um in das vielseitige Angebot aus Instrumentalunterricht, Tanz, Gesang und Ensemblespiel hineinzuschnuppern.Orte kultureller BegegnungMusikschulen spielen in der persönlichen Entwicklung von Kindern eine besondere Rolle: Sie fördern nicht nur künstlerische Kompetenzen, sondern vermitteln auch soziale Werte und sind Orte kultureller Begegnung. Das wird vor allem in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden, Schulen und Vereinen in den Regionen spürbar. Der Tag der Musikschulen bietet die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen dieser wichtigen Institution zu blicken.Das gesamte Programm mit den Aktionen aller teilnehmenden Musikschulen finden Sie auf www.musikschulmanagement.at