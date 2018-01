Theater in Theras: Jürgen Maier spielte plötzlich mit

05.01.2018, 15:46 Uhr

LAbg. Jürgen Maier stand im 3. Akt plötzlich auf der Bühne und spielte mit

THERAS. Bei ihrem heurigen Theaterstück „Chaos in der Muki-Bude“ sorgte die Theatergruppe der Jugend Theras für eine außergewöhnliche Überraschung: kurz nach Beginn des dritten Aktes stand plötzlich Landtagsabgeordneter Jürgen Maier auf der Bühne, wo er von den anderen Darstellern als Gewinner eines Schnupperkurses im neuen Fitness-Center vorgestellt wurde. Deshalb musste er auch gleich auf dem Standfahrrad Platz nehmen und richtig drauf los strampeln. Was der Abgeordnete dabei nicht wusste wurde erst später verkündet. Jugendobmann Thomas Forster: „Für jeden Kilometer von Jürgen Maier zahlen wir zehn Euro, die ebenfalls in den Gesamtscheck für unsere traditionelle Spende an das St. Anna-Kinderspital einfließen werden!“ Das sportliche Ergebnis von Jürgen Maier: elf Kilometer = 110 Euro. Dessen Antwort an die Theatergruppe: „Ich verdopple diese Summe!“. Darüber und auch über seinen erstmaligen Bühnenauftritt staunten auch Bürgermeister Franz Göd und sein Vize Johannes Hofer sowie Bürgermeister Reinhard Nowak, der mit seiner Theatergruppe Weitersfeld ebenfalls zu Gast war.