Ungehindertes Wandern durch das Taffatal

06.05.2017, 12:50 Uhr

Das Taffatal ist durch seine Nähe zur Stadt und der Naturbelassenheit ein attraktives und wertvolles Freizeitgebiet für alle Hornerinnen und Horner, das zum Wandern, Laufen und Frischlufttanken sehr beliebt ist. Deshalb war es selbstverständlich, eine schon in die Jahre gekommene Holzbrücke, die über die Taffa führt und in der Nähe des Judenfriedhofs direkt am Wanderweg liegt, beizeiten fachgerecht zu erneuern.Der Wirtschaftshof übernahm die Arbeit und schaffte nach wenigen Tagen ein ungehindertes Überqueren der Taffa. „Das Taffatal ist ein sehr beliebtes Erholungsgebiet für alle Hornerinnen und Horner“, betont Bürgermeister LAbg. Jürgen Maier die Wichtigkeit der raschen Sanierung der Holzbrücke. Er bedankte sich bei den Brückenbauern des Wirtschaftshofes und versicherte „wir werden nun sukzessive alle Wanderwege ausbessern, damit unsere Bürgerinnen und Bürger, Familien oder auch Gäste ein erholsames, ruhiges und vor allem sicheres Freizeitgebiet vorfinden.“ Schon in den nächsten Wochen wird jedenfalls eine in unmittelbarer Nähe befindliche zweite Holzbrücke erneuert.