USV TRAKTORFREUNDE - erfolgreiches JUBILÄUMSJAHR abgeschlossen

22.09.2018, 06:19 Uhr

Teilgenommen haben 18 aktive Fahrer mit diversen Fabrikanten u.a. Ford, Steyr, Warchalowsky, Massey Ferguson, Nuffield aber auch ein polnischer Ursus Traktor waren am Start.Insgesamt wurden heuer 10 Ausfahrtstermine wahrgenommen - der Höhepunkt war zweifellos die Ausrichtung des eigenen Treffens im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten im Juli.Derzeit wird schon an Ideen und Ausfahrtszielen 2019 gearbeitet - alle Interessenten haben die Möglichkeit dies beim letzten Stammtisch 2018 am Freitag, den 5. Oktober im Traktorstadl Walkenstein einzubringen.

Wir freuen uns auf weitere Interessenten. Alle Infos sowie ein umfangreiches Fotoarchiv von allen Ausfahrten sind unter www.usv-kainreith-walkenstein.com immer aktuell einsehbar.Die USV Traktorfreunde bedanken sich bei allen Interessenten und den vielen Aktivisten die aus über 20 Ortschaften aus der Region kommen