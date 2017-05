Verabschiedung in der Apotheke in Drosendorf!

08.05.2017, 15:37 Uhr

Die Nachfolge

muss geregelt sein - war der Wunsch von Mag. Gerda Kaiser, geb. 1931 in Wolfsberg (Kärnten) und Leiterin der Apotheke. Nach fast sechs Jahrzehnten Apothekendienst in Drosendorf tritt sie in den Ruhestand. Seit 1896 wurde die Apotheke von der Fam. Kaiser in vierter Generation geführt. Foto: Bgm. J. Spiegl, Gerda Kaiser, Heinrich Schenk (Nachfolger), Vbgm. Juricka