VS-Röhrenbach ließ Straße erblühen

21.09.2018, 15:26 Uhr

Mobilität. Das sind die drei großen Ziele einer Aktion desKlimabündnisses. Unter dem Titel "Blühende Straße" nahm die VS-Röhrenbachan der Aktion teil und verwandelte die Straße zur Schule in ein buntesStück Lebensraum. Unter Anleitung des Lehrerinnenteams der VS-Röhrenbach, Schulleiterin Regina Hartl und Lehrerin Birgit Reiter, malten die Kinder mit Begeisterung Blumen, Bäume, Regenbögen und viel Natur vor die Schule."Die Aktion schafft auf spielerische Art Bewusstesein für mehrSicherheit auf unseren Straßen und die Vorzüge klimafreundlicherMobilität. Und das bei Groß und Klein."

Die Aktion"Blühende Straße" ist Teil der Europäischen Mobilitätswoche.Seit dem Jahr 2000 organisert das Klimabündnis im Auftrag desBundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus in Österreich dieEuropäische Mobilitätswoche, die weltweit größte Kampagne für sanfteMobilität. In Österreich sind 567 Gemeinden mit dabei, über den ganzenGlobus gibt es Aktionen in mehr als 2000 Städten und Gemeinden.