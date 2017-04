WALZGESPRÄCHE – Handwerk Textil

28.04.2017, 07:20 Uhr

Veranstaltungsorte in Eggenburg:Landgasthaus „Zum Seher“ - 1. Stock am Boden, Hauptplatz 17 Manufactura Eggenburg, Hauptplatz 20Forum Eggenburg, Hauptplatz 22RAIBA Saal, HauptplatzGilli-Mühle, Erzherzog Karl-Ring 17Krahuletz-Museum Eggenburg, Krahuletzplatz 1Hauptplatz Eggenburg„Handwerk hat einen goldenen Boden“Die halbjährlich stattfindenden Walzgespräche sollen die Idee, Handwerk neu zu beleben, bekannt machen und die Stadt Eggenburg als Kompetenzzentrum für Handwerk und Design etablieren.Am 5. und 6.Mai steht das Thema Textil am ProgrammDie WalzGespräche bieten an diesen beiden Tagen in der Stadt und Region Eggenburg die Möglichkeit zum lebendigen Austausch zwischen Besuchern, Handwerkern, Designern, Künstlern und Wissenschaftlern. Das umfangreiche Programm bringt interessierten Besuchern das Handwerk und die Kunst der Textilverarbeitung auf vielfältige Art und Weise näher.Erstmals ergänzt wird das Programm durch einen Genuss Markt, der Spezialitäten der Region bietet und einen Stadtheurigen, der zum Verweilen einlädt.5. Mai starten die Walzgespräche mit einem Come together in der Gilli Mühle.6. Mai erwarten die Gäste interessante Vorträge, Präsentationen, Workshops und Verkostungen.