War mal kurz Muscheln sammeln ......

05.05.2018, 20:56 Uhr

Vielfach finden wir direkt am kristallinen Untergrund auflagernde Gerölle und Grobsande, die hier durch die Überflutung der Landschaft in der Brandung des "Eggenburger Meeres" vor ca. 20.Millionen Jahren abgelagert wurden. Zum Beispiel hier in Loibersdorf! Diese Grobsande bildeten die Sandstrände des Küstenbereiches und sind oft durch pflasterartige Anreicherungen von Muschel- und Schneckenschalen gekennzeichnet.Immer wenn der Acker vorbereitet wird für die nächste Saat kommen diese teilweise zum Vorschein!Diesmal bin auch ich fündig geworden!