Weiterhin Rückgang der Arbeitslosigkeit in Horn - um 11,5% im April

05.05.2017, 09:47 Uhr

Anstieg der Beschäftigung ist weiterhin zu verzeichnen:Horn verzeichnet nach wie vor einen Beschäftigungszuwachs. Im März *) bei 0,7% auf 11.990 unselbständig Beschäftigte. Auch im April wird mit einem Anstieg gerechnet. Ein besonders starkes Beschäftigungsplus*) gibt es in der Altersgruppe 50Plus mit 4,9%. *) Aktuelle Zahlen: März 2017Sehr erfreuliche Entwicklung am Stellenmarkt:Die positive Entwicklung am Stellenmarkt hat sich auch im April weiter fortgesetzt: Sowohl der Bestand (+48) als auch die Zugänge (+31) liegen zum Teil deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres. Derzeit sind nur 2 offene Lehrstellen im Bezirk Horn vakant.