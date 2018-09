Wie ein Top-Psychologe sein außergewöhnliches Leben meistert

18.09.2018, 16:35 Uhr

Georg Fraberger (44), Psychologe im AKH Wien, wurde ohne Extremitäten geboren.

Er eröffnet im November eine Praxis in Hötzelsdorf

HÖTZELSDORF. Warum geht man zum Psychologen? "Um einen guten Gedanken zu bekommen. Ein guter Gedanke kann das gesamte Leben verändern", lächelt er.Mit welchen Problemen kommen Menschen zu Ihnen? "Wenn sie Probleme mit dem Selbstwert haben, an Angstzuständen leiden oder depressiv verstimmt sind - die Probleme ziehen sich durch alle Bereiche des Lebens." Er stellt oft fest "viele Patienten kommen erst sehr spät, wenn die Probleme sich wiederholen bzw. schon langjährig bestehen, obwohl die meisten psychischen Erkrankungen therapierbar sind", sagt der 44-jährige Psychologe aus dem AKH.Er wurde ohne Arme und Beine geboren, aber hat es geschafft, sein Handicap nicht zum zentralen Lebensproblem werden zu lassen. Die Herausforderung, ein scheinbar unlösbares Problem zu lösen, bereitet ihm Vergnügen. Das perfekte Beispiel ist seine eigene Geschichte - er führt ein ganz normales Leben.Eines seiner größten Anliegen ist es, die Menschen beziehungsbereit zu machen. "Ich bin kein Therapeut, zu dem man für fünf Jahre in Behandlung geht, sondern man kommt 'on demand', um ein bestehendes Problem zu lösen. Die Therapie ist abgeschlossen, wenn man eine Beziehung eingehen und aufrecht halten kann."Seit 2006 bietet er seine Hilfe auch in einer Praxis an. "Die meisten Frauen kommen, um an einer Beziehung (für ein Wir) zu arbeiten, Männer kommen jedoch zumeist wegen sich selbst." Laut dem Psychologen muss man den "normalen Wahnsinn" als gesund definieren und darf Menschen nicht als krank abstempeln.Georg Fraberger ist einer der führenden Experten für Kommunikation und Motivation. Der Familienvater (vier Kinder mit seiner 2. Frau, ein Kind mit seiner 1. Frau) wohnt im Bezirk Horn. Er hat vier Bücher geschrieben und arbeitet derzeit am fünften (Titel "Erfolgreich lieben"). Er bietet mehrmals pro Jahr Workshops an, wie z.B. "Lass die Seele raus." Die Workshops drehen sich darum, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, ohne andere zu verletzen oder ausgenutzt zu werden.Wieso er Hötzelsdorf als Location für seine Ordination gewählt hat? "Der Ort hat eine anonyme Verkehrsverbindung durch die Bahn und einen öffentlichen Parkplatz."